体に良いと聞くことの多い全粒粉ですが、便秘解消や食べ過ぎ防止などのメリットだけでなくデメリットもあります。管理栄養士の鈴木さんに詳しく教えてもらいました。 監修管理栄養士：鈴木 ともみ（管理栄養士） 栄養士養成短期大学を卒業後、病院や特別養護施設などで栄養管理に従事。現在は、特定保健指導や栄養相談に携わっている。 編集部 全粒粉のメリットについて教えてください。 鈴木さん 全粒粉は小麦を丸ごと