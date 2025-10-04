いま、SNSで議員や市長になりすますアカウントが急増しています。記者が名古屋市長をかたる男を追及すると、悪質な詐欺の実態が明らかになってきました。 【写真を見る】SNSで“なりすまし”急増 「名古屋市長」かたる男を直撃してみた 偽アカからの返事は「感電させてやる、この犬」 いまや政治家にとって、SNSは必要不可欠。しかし…（参議院議員）「とんでもないことですし、ぼくだけの問題ではないと思います」（東京都議）