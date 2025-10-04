プロサッカー韓国代表と女優の間に生まれた韓国の“美しき”女子プロゴルファーが注目を集めている。【関連】人気ゴルファーの証・KLPGA広報モデルが発表。選ばれた美女は？その名はソン・ジア、2007年6月21日生まれの18歳。元サッカー韓国代表DFソン・ジョングクと女優パク・ヨンスの娘で、6歳だった2013年にバラエティ番組『パパ、どこ？』（原題）に出演して注目を集めた。2015年に両親が離婚後は、1歳年下の弟ソン・ジウクとと