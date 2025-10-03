角膜炎は眼球のくろ目の部分を覆う透明な膜（角膜）に傷がつき、そこから細菌やカビに感染するなど、さまざまな原因によって炎症が起きる病気です。 もしもある日突然、目が開けていられないほど痛む・大量の涙が流れる・目がかすむなど辛い症状に見舞われたら、それは角膜炎かもしれません。 この記事では角膜炎を引き起こすあらゆる原因や症状などについてご紹介しています。 大切な目を角膜炎から守るために。また角膜炎によ