●海外勢が現先合算で1兆2598億円と半年ぶりの巨額な売り越し 東証が2日に発表した9月第4週(22日～26日)の投資部門別売買動向(現物)によると、自民総裁選を巡る財政期待などで買い優勢となり、日経平均株価が前週末比309円高の4万5354円と週間終値ベースで3週連続で史上最高値を更新したこの週は、証券会社の自己売買が3週連続で買い越した。買越額は1兆1158億円と前週の7540億円から拡大した。個人投資家は3週ぶ