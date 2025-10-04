10月4日に控えた自民党総裁選。新総裁の有力候補と目されているのが、小泉進次郎農水相だ。各候補が選挙戦のために奔走するなか、小泉氏だけは少し意外な動きを見せていた。「10月1日と2日、総裁選も佳境のこのタイミングで、外遊を入れたのです。1日にフィリピン・マニラに向け出発した小泉氏は、2日に東南アジア諸国連合（ASEAN）プラス3の農林相会議に出席しました。日本にこそいなかったものの、SNSには力を入れていたようで