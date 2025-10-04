カンテレ・フジテレビ系ドラマ『終幕のロンド −もう二度と、会えないあなたに−』(13日スタート、毎週月曜22:00〜)の制作発表が3日、都内で行われ、草なぎ剛、中村ゆり、八木莉可子、塩野瑛久、小澤竜心、要潤、国仲涼子、古川雄大、月城かなと、中村雅俊、風吹ジュンが出席した。草なぎ剛同ドラマは、草なぎ演じる主人公のシングルファーザーが、ときに孤独死した人の特殊清掃や遺品整理から、依頼主と直接向き合う生前整理まで