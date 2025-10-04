TikTokに投稿された、彩葉わかなさんが風鈴を背景にろくろを回す動画の1こま福井県越前町の名産「越前焼」の窯元が、町内の名所でろくろを回す様子を撮影、動画投稿アプリTikTok（ティックトック）」に投稿している。ろくろは室内で回すという先入観を覆し、意外性を感じてもらうのが狙い。発案者で、窯元「踏青舎」の代表泉直樹さん（64）は「動画を通じて越前焼の知名度を上げ、県内外の観光客に来てもらえれば」と期待して