フジテレビのドキュメンタリー番組『ザ・ノンフィクション』(毎週日曜14:00〜 ※関東ローカル)では放送開始30周年を記念し、話題を集めた作品と「その後」の物語を5週連続で放送。第1弾となる5日は、平成の大不況の中、日曜の午後としては異例の世帯視聴率15.9％(ビデオリサーチ調べ・関東地区)という番組歴代最高を記録した「借金地獄物語」(1997年)を放送する。風俗店で働く若者たち借金の支払いに追われ、家や土地を失い、家族