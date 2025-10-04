滝川クリステルのものまねでおなじみ、吉本新喜劇女優の金原早苗（38）が9月23日に行われたゴールドジム主催のボディコンテスト「マッスルゲート」奈良かしはら大会でウーマンズレギンス163センチ超級で優勝。また、ウーマンズレギンスフィットネス163センチ超級でも2位に輝いた。金原にマッスルゲートにかけた思いと今後について聞いた。◇◇◇クリステルのものまねでおなじみの新喜劇女優が、ボディコンテ