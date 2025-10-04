小6の秋以降、中学入試本番が近づくにつれ「あれもこれも」と、1分1秒がおしくなる。勉強の合間に休憩をとることはあっても、たっぷり気が済むまで遊びつくすということはできなくなってくる。その一方で、勉強ばかりでは息がつまってしまい、気持ちがしんどくなることもある。そこで筆者の家ではちょっとした“スキマ時間”の息抜きを意識するようにしていた。 【写真】超合金×ルービックキューブ異色の50周年