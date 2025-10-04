◆女子プロゴルフツアー国内メジャー第３戦日本女子オープン第２日（３日、兵庫・チェリーヒルズＧＣ＝６６１６ヤード、パー７２）第２ラウンドが行われ、ツアー未勝利の２７歳・高木優奈（中央日本土地建物グループ）が７バーディー、１ボギー、１ダブルボギーの６８で回り、トップと１打差の２位で決勝ラウンドに進んだ。前半の２番パー３はグリーン手前カラーから７メートルをねじ込んでバーディー先行。１３番は第２