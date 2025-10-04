YouTubeチャンネル「助産院ばぶばぶ」にて、12人産んだ助産師HISAKOさんが「教科書に載ってない！つわりのメカニズム」と題する動画を公開した。現在12人目の妊娠で出産直前、病院からの待機入院中というリアルな状況から、妊婦さんたちが抱える「つわり」の謎と苦しみについて徹底解説した。 動画では「つわりのメカニズムを知りたい」という妊婦からの切実な質問に対し、自身の経験を交えながら、医学教科書的な基礎知識だけ