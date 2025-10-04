英ユダヤ教会堂襲撃テロ事件の追悼行事で話すダニエル・ウオーカー氏＝3日、英マンチェスター（共同）【マンチェスター共同】英中部マンチェスターで2日にシナゴーグ（ユダヤ教会堂）が襲撃され、信者2人が死亡したテロで、警察は3日、シリア系英国人の容疑者がイスラム過激派の思想に影響された可能性があるとの見方を発表した。テロに関連して18歳〜40代半ばの男女3人を新たに逮捕し、逮捕者は計6人になったと明らかにした。