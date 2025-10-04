◇プロ野球ファーム日本選手権 中日-巨人(4日、ひなたサンマリンスタジアム宮崎)ウエスタン・リーグの優勝チームとイースタン・リーグの優勝チームが戦う「2025年プロ野球ファーム日本選手権」。両チームの予告先発が発表されました。2年ぶり29度目のイースタン・リーグ優勝を果たした巨人。先発マウンドには育成の園田純規投手を起用しました。2023年ドラフトの育成5位で福岡工大城東高から巨人に入団した園田投手は、2年目を迎え