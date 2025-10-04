現在の東芝（旧芝浦製作所）の礎を築いた発明家・田中久重。彼は“カラクリ儀右衛門”と呼ばれ、万年時計や蒸気船を自作し、大名たちの度肝を抜いた。職人の子として生まれ、のちに久留米藩士の地位を得た久重。持ち前の才覚でからくり人形から発明品を販売してヒットを生み出す一方で、50歳でも暦学や天文学など勉強を怠らなかった。そんな久重が万年時計や蒸気船を自作して佐賀藩に認められるまでの歩みを、歴史作家・河合敦さん