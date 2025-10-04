昨夏からベルギー1部ヘントでプレーする伊藤敦樹が3日のシャルルロワ戦で2試合連続ゴールを決めた。前半9分、ペナルティエリア際からシュートを放つと、相手DFの足に当たったボールは絶妙なコースに飛び、GKは反応できず。『Sporza』は「ヘントがラッキーな先制点！伊藤のシュートは相手DFの股を抜けると、さらに別のDFのかかとに当たり、ゴール左に吸い込まれた。ディフレクションによって、GKにとってかなり難しいものになった」