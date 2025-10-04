自民党総裁選（４日投開票）は決選投票の公算が大きくなり、上位を争う小泉進次郎農相（４４）と高市早苗・前経済安全保障相（６４）、林芳正官房長官（６４）の３陣営の戦略に注目が集まっている。決選投票は国会議員票の比重が高まるため、派閥・旧派閥への働きかけや決選に残れない可能性が高い陣営の動向が焦点となる。（阿部雄太）「やれることは全てやる思いで走り切った。結果は受け止める」小泉氏は３日、首相官邸で