タレントとして活躍する福田彩乃さん。2020年4月に結婚して現在は1児の母ですが、夫と出会った当時は仕事の方向性に迷い、不安を抱えていた時期でした。そんな心をほぐしていったのは年末年始の電話での会話だったそうで──。 【写真】第1子妊娠中、福田さんのお腹を後からそっとなでる「心もイケメン」な旦那さん（4枚目/全25枚） 犬の散歩がてら顔を出した飲み会だった 今年3月に独立してフリーになった福田