長年勤めてきたご褒美の「退職金」をどのように使おうか、ワクワクしますよね。ただし、その受け取り方によっては税金が変わってきます。 本記事で退職金2000万円を例に、一括（一時金）での受け取りと年金形式での受け取りでどのくらい税金が異なるのか、どちらのほうが多く受け取れるのか、確認してみましょう。 結論：税金だけなら「一時金」が圧倒的に有利！ まずは、多くの方が気になる税金の比較から見てみま