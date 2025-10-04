学校や仕事などで忙しい毎日。ちょっとしたクイズで息抜きしてみませんか？今回は、隙間時間でできる絵文字クイズを紹介します！この絵文字が表すものって一体...？この絵文字が表すマンガは？意外と難しいこのクイズ。「🕵️‍♂️🔍🎩💣💊」が表すマンガは一体なんでしょうか？探偵や、虫眼鏡が特徴的な漫画といえば...？あなたは正解がわかりましたか？正解を知りたい人は