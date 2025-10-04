【ニューヨーク共同】3日のニューヨーク外国為替市場の円相場は午後5時現在、前日比18銭円安ドル高の1ドル＝147円39〜49銭を付けた。ユーロは1ユーロ＝1.1739〜49ドル、173円09〜19銭。米政府機関の一部閉鎖の影響で3日に予定されていた雇用統計の発表が延期となるなど、目立った取引材料が乏しく、値動きは限定的だった。