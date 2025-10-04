Jカップの“超2次元ボディ”として注目を集める伊織いおが、『週刊プレイボーイ』（発売中／集英社）に登場した。ウエスト55センチという驚異のプロポーションでグラビア界を席巻してきた伊織は、最新DVD『いおはやっぱりイイオンナ』の発売を経て、雑誌でも再び存在感を示した。【写真】“Jカップ”の水着姿を披露した伊織いお掲載について伊織は「早く戻ってくることができて本当にうれしいです。撮影は春過ぎに行っていたの