アメリカの議会上院は、連邦政府の“つなぎ予算案”を採決するための動議を否決しました。政府機関の一部閉鎖は週明け以降も継続する見通しです。「予算採決の動議を否決する」連邦政府の“つなぎ予算案”をめぐる審議をおこなっているアメリカの議会上院は3日、予算案採択のための動議を否決しました。年末に失効する医療保険制度への補助金延長などをめぐり、与党・共和党と野党・民主党の対立が続いていて、“つなぎ予算案”の