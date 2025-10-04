ピッチに立ったときの評価は、決して悪くなかった。それだけに、現状は悔しいだろう。この夏、アルビレックス新潟からスコットランドの名門セルティックに移籍した稲村隼翔は、新天地で出場機会を得るのに苦しんでいる。トップチームでは８月にスコティシュ・プレミアシップで１試合に出場しただけだ。加入当初からレンタル移籍での武者修行が予想されていた稲村だが、プレシーズンのパフォーマンスで好印象を与えていた。唯