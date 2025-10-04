名古屋市守山区で10月3日、無免許でトラックを運転し、荷台からはみ出した水道管を対向車線のトラックに当てて、運転していた女性にケガをさせたとして、68歳の男が逮捕されました。逮捕されたのは守山区の自称・日雇い建設作業員の坂本彰彦容疑者(68)です。警察によりますと、坂本容疑者は3日午前8時半すぎ、守山区中志段味の県道で無免許でトラックを運転し、荷台からはみ出した水道管を対向車線を走ってきた大型トラック