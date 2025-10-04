学校法人森友学園が小学校用地として一時取得していた国有地＝2017年2月、大阪府豊中市学校法人「森友学園」への大阪府豊中市の国有地売却問題を巡り、国土交通省大阪航空局は4日までに、敷地に埋まるごみの推計量は当時試算された4分の1に当たる5004トンだったとする調査結果を公表した。2016年の売却時、ごみの量を根拠に撤去費とした約8億2千万円を値引きしており、取引の妥当性が崩れた形だ。新たに判明した推計量に基づき