鈴木誠也 PHOTO:Getty Images ＜2025年10月2日（木）（日本時間3日）MLB シカゴ・カブス 対 サンディエゴ・パドレス ＠リグリー・フィールド＞ シカゴ・カブスはワイルドカードシリーズ第3戦でサンディエゴ・パドレスを3-1で下し、2勝1敗で地区シリーズ進出を決めた。 カブスの鈴木誠也（31）は「5番・右翼」で出場し、4打数1安打1得点、2三振。ポストシーズン通算打率は.273。連続試合安