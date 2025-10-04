米債利回りは反発＝NY債券概況 米株高を受けたリスク選好の動きもあり、米債券価格は朝の水準から下落。ベンチマークとなる10年債利回りは朝に付けた4.07%台から4.12%台まで上昇した。 米連邦政府機関一部閉鎖を受けた先行き不透明感もあって、今週は債券価格の上昇が目立ち、10年債利回りは月曜日の4.20%に迫る動きから今日NY朝の4.07%台まで下落した。週末を前にした調整の動きや、株高を受けたリスク警戒の行き過