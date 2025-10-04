【米国】 PMI（購買担当者景気指数・確報値）（9月）22:45 結果54.2 予想53.9前回53.9（非製造業PMI・確報値) 結果53.9 予想53.6前回53.6（コンポジットPMI・確報値) ISM非製造業景気指数（9月）23:00 結果50.0 予想51.8前回52.0（ISM非製造業景気指数) ※政府機関閉鎖の影響で米雇用統計は発表延期 ＊ミランFRB理事 ・政策決定は先験的に行う必要 ・住居費主導で大幅なディスインフ