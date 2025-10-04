盗撮など教職員の相次ぐわいせつ事案を受け、横浜市教育委員会は３日、懲戒処分の指針を一部改正した。児童生徒だけでなく、１８歳以上の成人にわいせつ行為をした場合も一律免職となる。同日の市教委定例会で承認された。これまで１８歳未満の児童生徒に対し、法律や条例に違反するわいせつ行為をした場合、「免職」としていたものの、児童生徒以外は「免職または停職」の処分だった。市教委によると、対象者の年齢にかかわ