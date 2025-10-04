パレスチナ自治区ガザでの戦闘終結に向け、イスラム組織ハマスは「人質全員の解放に同意する」との声明を発表したことを受け、アメリカのトランプ大統領は「イスラエルはガザへの爆撃を直ちに停止しなければならない」と投稿しました。トランプ大統領は3日、「ハマスが発表した声明に基づき、彼らは永続的な平和への準備ができていると信じる。イスラエルはガザへの爆撃を直ちに停止しなければならない」とSNSに投稿しました。その