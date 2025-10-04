本日10月4日（土）よる9時〜10時54分 日本テレビ系で、加藤浩次MCの「せっかち勉強」を放送。今回は、「都道府県魅力度ランキング2025」を番組の放送内で初解禁する。▼都道府県魅力度ランキング202547都道府県の魅力や認知度を発表する「都道府県魅力度ランキング」。全国およそ35000人へのアンケートによる「地域ブランド調査2025」（ブランド総合研究所調べ）をもとに順位付けしたもの。“知らないと損する情報”や“知っておけ