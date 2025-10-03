「リトゥン バイ（written by）」やここのがっこうを手掛ける山縣良和と、ファッションプライズ「LVMH Young Fashion Designers Prize」2025年のグランプリに輝いた「ソウシオオツキ（SOSHIOTSUKI）」デザイナー 大月壮士によるスペシャルトークショーが、「バーニーズ ニューヨーク（BARNEYS NEW YORK）」銀座本店内の新設ポップアップスペース「ユニオンスクエア（UNION SQUARE）」で開催される。実施日は10月6日で、参加は無