「広島１−６ヤクルト」（３日、マツダスタジアム）テレビ新広島（ＴＳＳ）の梶谷羽奈アナウンサーが始球式に登場。ある選手の投球フォームで投げ込み、球場を沸かせた。緊張気味な表情を浮かべながら、広島のユニホーム姿で登場。マウンドに上がると、右肘を高く上げる元広島の山内泰幸氏の「ＵＦＯ投法」で投球。鯉党にはたまらないフォームで投げられたボールは、見事なノーバンで捕手のミットに収まった。ＴＳＳで解説して