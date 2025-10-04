３日のニューヨーク株式市場で、ダウ平均株価（３０種）の終値は前日比２３８・５６ドル高の４万６７５８・２８ドルとなり、４日連続で過去最高値を更新した。値上がりは６営業日連続。３日発表の経済指標が市場予想を下回り、米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）が景気下支えのため今月の連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）で追加利下げに踏み切るとの観測が強まった。建設機械大手キャタピラーなどの銘柄が買われ、ダウ平均株価は