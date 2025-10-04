俳優・山田裕貴（３５）が来春放送のＴＢＳ系スペシャルドラマ「ちるらん新撰組鎮魂歌」で主演を務めることが３日、分かった。ＴＢＳ、Ｕ−ＮＥＸＴ、ＴＢＳ傘下のスタジオ・ＴＨＥＳＥＶＥＮの３社の初タッグによる超大型プロジェクト作品で、山田は「自分たちだからできた“令和の新撰組”が創り上げられた」と自信を込めた。原作は累計３００万部突破の人気漫画で、山田は主人公・土方歳三役。史実に基づき新撰組の生き