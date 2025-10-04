10月最初の週末、土曜日は広い範囲で傘の出番になりそうです。北と南は10月としては異例の暑さが続くでしょう。きょうは、日本海にある前線を伴った低気圧に向かって、雨雲のもとになる非常に暖かく湿った空気が流れ込みます。このため、西日本や東日本を中心に大気の状態が非常に不安定になり、前線が近い九州北部では朝にかけて線状降水帯が発生するおそれがあります。けさは西日本を中心に雨が降っていますが、昼頃にかけて次第