「静岡」を胸に…再出発の国スポ300メートル出場第79回国民スポーツ大会（国スポ）の陸上競技は3日、滋賀・平和堂HATOスタジアムで第1日が行われ、成年女子300メートル予選に東京世界陸上の混合マイルリレー代表・青木アリエ（静岡・日体大3年）が登場。予選38秒04の組1着で決勝進出を決めた。メンバー漏れを味わった世界陸上でどん底を味わったことを打ち明け、それでも国スポに出場した理由を明かした。「静岡」と記された青木