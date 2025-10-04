シリーズ打率1割のマチャド、思わずイライラ爆発米大リーグのパドレスは2日（日本時間3日）、シカゴでカブスとワイルドカードシリーズの第3戦を戦い、1-3で敗れた。このシリーズ1勝2敗で敗退が決まり、今シーズンが終了。試合後、主砲のマニー・マチャド内野手がロッカールームでの取材にイライラを爆発させる姿に、ファンからも賛否の声が上がった。パドレスは先発のダルビッシュが2回、無死満塁のピンチを招き、クロウ＝アー