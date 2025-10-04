◆男子プロゴルフツアーバンテリン東海クラシック第２日（３日、愛知・三好ＣＣ西Ｃ＝７３００ヤード、パー７１）７５位で出た石川遼（３４）＝カシオ＝が７バーディー、１ボギーでこの日のベストスコア６５で回って通算５アンダーとし、トップと３打差の１１位に急浮上した。前半の９ホールで大会記録に並ぶ２９をマークし初日の後れを取り戻し、一気に逆転圏内に割って入った。今季初優勝と２００９年以来１６年ぶりの大会