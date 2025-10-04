ドジャース・大谷翔平投手（３１）が３日（日本時間４日）、４日（同５日）に行われる地区シリーズ第１戦となる敵地・フィリーズ戦の先発に向け、全体練習前にフィラデルフィアの敵地・シチズンズバンクパークで会見に出席した。レッズと本拠地で戦ったワイルドカードシリーズ（ＷＣＳ）では、月３０日（同１０月１日）の第１戦で先頭打者アーチなど２本塁打でチームの先勝に貢献すると、第２戦でもリードを広げる貴重な適時打