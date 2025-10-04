ロシア軍の攻撃で破壊されたウクライナ東部ハルキウ州の養豚場＝3日（ウクライナ非常事態庁提供・AP＝共同）【キーウ共同】ロシア軍は2日夜から3日朝にかけて、ウクライナ東部や中部のエネルギー施設を一斉攻撃した。大規模な停電が発生。同国のゼレンスキー大統領は暖房需要が高まる冬に向けた意図的な攻撃だとして「ロシアは、ウクライナ国民に一層の危害を加える方法を模索している」と非難した。10月に入りウクライナでは