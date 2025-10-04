［J１第33節］湘南 ０−１ 東京V／10月３日／レモンガススタジアム平塚J１で16位の東京ヴェルディと、19位の湘南ベルマーレ。残留を争うチーム同士の一戦は、東京Vが55分に染野唯月の決めた１点を守り切り、１−０で勝利した。昨季は16年ぶりのJ１の舞台で６位と躍進した一方で、今季は残留を争うシーズンになっている東京Vだが、そんなチームのなかで絶大な存在感を放っているのがGKマテウスだ。毎試合、ポジショニングとチ