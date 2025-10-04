地域医療を担う国立大学病院の今年度の損益が、過去最大の400億円の赤字になる見通しであることが分かりました。病院側からは「もう手立てはない」と悲鳴が上がっています。■赤字400億円…国立大病院“最大の危機”日本テレビ・岩粼陽アナウンサー「こちらでは、国立大学病院の院長たちが“収支状況”などに関する記者会見を行う予定です」明かされたのは“赤字経営”の実情でした。国立大学病院長会議・大鳥精司会長（千葉