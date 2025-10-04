◇卓球 WTT中国スマッシュ(9月25日〜10月5日、中国)男子日本勢では、松島輝空選手（世界ランク24位）と宇田幸矢選手（世界ランク33位）の2人が準々決勝に勝ち残っています。そして3日、宇田選手が準々決勝の戦いに登場。格上の林詩棟選手（同2位/中国）と対戦しました。第1ゲームでは8-9と終盤まで世界最高峰の相手に食らいつくものの、マッチポイントを握られると連続でポイントを奪われ、このゲームを落とします。第2、第3ゲーム