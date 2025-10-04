◇卓球 WTT中国スマッシュ(9月25日〜10月5日、中国)張本美和選手(世界ランク6位)が3日、準々決勝で王曼碰選手(同2位/中国)と対戦しました。女子・日本勢で唯一ベスト8に進出した張本選手は、試合開始から7連続ポイントを許し、第1ゲームを落とします。第2ゲームでは、意地をみせて9-7とリードするものの、逆転で先にゲームポイントを奪われる展開に。それでも再び10-10とデュースに持ち込みますが、力及ばずこのゲームも落と