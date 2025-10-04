【ワシントン共同】レビット米大統領報道官は3日の記者会見で、西部オレゴン州の最大都市ポートランドに対する政府支援の削減を検討するよう、トランプ大統領が同日指示したと明らかにした。移民・税関捜査局（ICE）の施設が「テロリスト」の攻撃を受けたにもかかわらず対処を怠っていると主張し「無秩序状態を許す州には資金援助しない」と述べた。同州とポートランドを地盤とする野党民主党に治安維持能力がないとアピールし