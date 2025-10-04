◆女子プロゴルフツアー国内メジャー第３戦日本女子オープン第２日（３日、兵庫・チェリーヒルズＧＣ＝６６１６ヤード、パー７２）１９歳ルーキーの中村心（ヤマエグループＨＤ）が５位で出て１イーグル、４バーディー、２ボギーの６８で首位と２打差の４位に浮上した。第１日の自身プロ初ホールインワンに続き、２日連続のイーグルを奪取。０５年大会を２０歳で制した宮里藍さん（４０）を超える、メジャー年少４位の１９