J1福岡は4日、横浜FCとのリーグ戦（ベスト電器スタジアム）前にOB戦を行い、創設30周年を祝う。在籍21年目のFW城後寿（39）はクラブ史の約3分の2が自身のキャリアと重なり、リーグ戦の通算出場試合や得点など数々のクラブ最多記録を持つ。サポーターに「キング」の愛称で親しまれるベテランに、印象に残った出来事やクラブへの思いを聞いた。（伊藤瀬里加）長崎・国見高から2005年に入団し、福岡でプレーし続けて21年目。城後